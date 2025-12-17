Оторвавшаяся дверная ручка могла заблокировать выход; питание аварийной кнопки, возможно, было отключено — столичное управление полиции

Новости

Токио, 16 декабря 2025 года (Jiji Press) — При пожаре в индивидуальной сауне «SaunaTiger» в токийском районе Акасака, где погибли мужчина и женщина, в момент обнаружения двоих дверная ручка на выходе была оторвана и лежала на полу. Об этом 16 декабря стало известно со слов представителей следствия.

При осмотре места происшествия в тот же день также выяснилось, что электропитание аварийной кнопки внутри сауны было отключено. Следственный отдел столичного управления полиции рассматривает версию о том, что двое могли оказаться заблокированными внутри сауны, и проверяет систему управления объектом.

По данным управления, погибшими являются владелец салона красоты Мацуда Масая (36 лет), проживавший в районе Касимада города Кавасаки (префектура Канагава), и его жена, мастер маникюра Ёко (37 лет), проживавшая по тому же адресу.

По словам представителей следствия, на выходе из сауны изначально была установлена Г-образная дверная ручка, однако к моменту обнаружения двоих она была оторвана. Её части лежали на полу — одна внутри, другая снаружи помещения. Предположительно, дверь было невозможно ни открыть, ни закрыть. Оба человека были обнаружены лежащими у двери внутри помещения.

Внутри была установлена аварийная кнопка, соединённая с офисом заведения. Были признаки того, что кнопку нажимали; она была повреждена. При осмотре 16 декабря было установлено, что электропитание аварийной кнопки было отключено, и существует вероятность, что во время пожара она не функционировала.

Спинка и сиденье деревянной скамьи частично обгорели; на скамье остались обгоревшие полотенца.

15 декабря около полудня сработала пожарная сигнализация, установленная снаружи сауны, и сотрудник вызвал службу спасения по номеру 119. Двое забронировали сауну на время с 11:00 до 13:00 того же дня.

Следственный отдел планирует провести судебно-медицинское вскрытие 17 декабря, чтобы установить причину смерти двоих, а также продолжает расследование возможных проблем в системе управления заведением со стороны администрации.

Комментарий управляющей компании «SAUNA&Co»: мы с болью осознаём, что произошедшее привело к потере драгоценных жизней, и приносим глубокие извинения. Мы будем прилагать все усилия для выяснения причин и предотвращения повторения подобного, во взаимодействии с компетентными органами.







