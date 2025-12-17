Премьер-министр Такаити делает ставку на диалог для восстановления японо-китайских отношений; о роспуске палаты представителей: «Нет времени думать об этом»
Токио, 17 декабря 2025 года (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила о намерении провести переговоры с Китаем с целью восстановления ухудшившихся двусторонних отношений.
«Мы намерены продолжать откровенный диалог и всесторонне развивать стратегические взаимовыгодные отношения с Китаем», — заявила Такаити на пресс-конференции после закрытия внеочередной сессии парламента.
Премьер-министр вновь разъяснила свои высказывания в парламенте относительно возможного кризиса вокруг Тайваня, подчеркнув, что они «не меняют прежней позиции правительства Японии». При этом она напомнила, что после её заявления от 7 ноября — о том, что возможный кризис вокруг Тайваня может представлять угрозу выживанию Японии и дать основания для реализации права на коллективную самооборону, — отношения между двумя странами ухудшились.
«Именно потому, что существуют нерешённые вопросы и проблемы, коммуникация имеет решающее значение. Япония открыта для различных форм диалога с Китаем, включая переговоры на высшем уровне», — заявила она, призвав китайскую сторону к взаимодействию. Такаити также выразила намерение в ближайшее время провести переговоры на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом.
В Либерально-демократической партии на фоне высокого уровня поддержки кабинета министров звучат призывы к досрочному роспуску палаты представителей и проведению всеобщих выборов. Отвечая на вопрос об этом, премьер-министр заявила: «Впереди много задач, которые необходимо решить. Нет времени думать об этом». На вопрос о возможном расширении рамок коалиционного правительства Такаити ограничилась комментарием: «Есть намерения другой стороны. Я воздержусь от комментариев».
Касаясь экономической и финансовой политики, премьер-министр отметила: «То, что необходимо Японии сейчас, — это укрепление национальной мощи посредством активной фискальной политики». Она добавила: «Мы создадим благоприятный экономический цикл и добьёмся роста налоговых поступлений без повышения налоговых ставок», попросив общественность о понимании.
Говоря о проекте бюджета на 2026 финансовый год, Такаити сообщила, что его утверждение планируется на заседании кабинета министров 26 декабря. Относительно источников финансирования мер по укреплению обороноспособности — ключевого вопроса налоговой реформы 2026 финансового года — она выразила намерение «добиться решения, которое не приведёт к новому увеличению нагрузки на домохозяйства».
