В Японии в феврале начнётся безрецептурная продажа препаратов экстренной контрацепции

Токио, 18 декабря (Jiji Press). Компания Daiichi Sankyo Healthcare Co. сообщила, что 2 февраля начнёт безрецептурную продажу в Японии экстренных противозачаточных таблеток. Подобные таблетки будут продаваться без рецепта в Японии впервые.

Возрастных ограничений для приобретения препарата Norlevo нет. В целях безопасности таблетку следует принимать в присутствии квалифицированного фармацевта.

Препарат Norlevo эффективен в предотвращении беременности примерно в 80% случаев, если его принять в течение 72 часов после полового акта. Рекомендованная розничная цена составляет 7480 йен за таблетку.

В октябре министерство здравоохранения дало разрешение компании Aska Pharmaceutical Co., производителю препарата Norlevo, на продажу лекарства без рецепта.

