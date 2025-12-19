Япония проведёт первый саммит с пятью странами Центральной Азии

Новости

Токио, 18 декабря 2024 года (Jiji Press) — Первый в истории саммит Японии и пяти стран Центральной Азии начнётся 19 декабря в Токио и продлится два дня. Правительство Японии стремится углубить сотрудничество с регионом, богатым энергетическими и минеральными ресурсами, а также укрепить цепочки поставок. Премьер-министр Такаити Санаэ будет председательствовать на встрече и проведёт двусторонние переговоры с лидерами стран региона. 18 декабря она встретилась в резиденции премьер-министра с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Помимо Казахстана, в саммите примут участие Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан. Ожидается, что лидеры договорятся о создании новой рамочной структуры сотрудничества в области искусственного интеллекта. Также стороны согласуют координацию усилий по развитию транспортных маршрутов, связывающих Центральную Азию и Европу через Каспийское море в обход России.

На первой двусторонней встрече — японо-казахстанских переговорах на высшем уровне — премьер-министр подчеркнула желание сотрудничать в развитии взаимовыгодных отношений. Токаев ответил, что высоко ценит Японию. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам российского вторжения в Украину и разработки Северной Кореей ядерного оружия и ракет, договорившись продолжить совместную работу по этим направлениям.

