Император Японии принял президента Казахстана во дворце

Токио, 18 декабря 2024 года (Jiji Press) — Император Нарухито 18 декабря во дворце императорской резиденции принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося в Японии с официальным визитом, и разделил с ним обед. В обеде также принял участие принц Акисино.

По данным Управления императорского двора, встреча продолжалась около 20 минут, обед — около часа. В ходе обеих бесед затрагивались водные проблемы, которым император посвятил себя как делу жизни. Император выразил соболезнования в связи с ущербом от наводнений, произошедших в Казахстане в прошлом году, и выразил обеспокоенность нехваткой воды, вызванной снижением уровня Каспийского моря.

Президент Токаев сообщил, что призывает Организацию Объединённых Наций к комплексному подходу к решению водных проблем. В ответ император Нарухито отметил: «Я считаю, что это проблема, над которой многие люди должны работать сообща».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

