«Кароси не исчезло»: мать Такахаси Мацури — о боли спустя десять лет после самоубийства сотрудницы Dentsu

Токио, 21 декабря 2025 года (Jiji Press) – В преддверии десяти лет со дня смерти Такахаси Мацури (на тот момент 24 года), работавшей в рекламной компании Dentsu и покончившей с собой из-за чрезмерной нагрузки, её мать Такахаси Юкими (62 года) дала интервью Jiji Press и призвала к обществу без «кароси» — смертей от переутомления.

«Я хочу сказать Мацури: “Благодаря тебе кароси исчезло из Японии”, — но пока не могу этого сказать», — призналась Юкими.

После смерти дочери 25 декабря 2015 года Юкими в 2016 году провела пресс-конференцию и публично рассказала об обстоятельствах произошедшего. С тех пор она выступает за предотвращение кароси, обращаясь к самым разным аудиториям — в том числе в школах и профсоюзах. «Честно говоря, я не хочу этого делать: это возвращает меня к тому тяжёлому времени, — говорит она. — Но я не хочу, чтобы кто-то пережил то же, что пережили мы с дочерью».

На фоне активности Юкими и других семей погибших проблема длительного рабочего времени стала восприниматься острее. В июне 2018 года были приняты законы, связанные с «реформой рабочего режима», и введено ограничение сверхурочной работы с наказаниями за нарушения.

В то же время премьер-министр Японии Такаити Санаэ, вступившая в должность в октябре 2025 года, поручила рассмотреть смягчение регулирования рабочего времени при условии «выбора работника», и этот вопрос обсуждается в совещательном органе Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Юкими подчеркнула: «Я не хочу, чтобы “реформу рабочего режима” фактически откатывали назад». Она предостерегла, что даже если человек формально «сам выбрал» такой режим, длительные часы, а также харассмент могут незаметно подточить психику и здоровье — и привести к внезапной смерти.

Говоря о дочери, Юкими вспоминает, что Мацури была очень старательной и умела располагать к себе людей. У них осталось много тёплых воспоминаний — совместная поездка в Таиланд, походы в горы. Оглядываясь на прошедшие десять лет, она с трудом подбирала слова: «Я просыпаюсь и говорю: “Мацури-чан, доброе утро”, но её нет… И так прошло десять лет».

Обращаясь к работающим людям, Юкими призвала: «Отпустить нынешнюю среду — это требует мужества, но прежде всего нужно беречь своё тело и свою душу».









過労自殺した高橋まつりさんの遺影と誕生日にもらった手紙を前に、思い出を語る母幸美さん＝５日、東京都中央区

