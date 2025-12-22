Япония и Центральная Азия подписали 158 документов о сотрудничестве в сферах ресурсов и цифровых технологий

Новости

Токио, 20 декабря 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии 20 декабря сообщило, что в рамках саммита глав государств Японии и пяти стран Центральной Азии в Токио был проведён бизнес-форум. Японская сторона объявила о подписании более 100 документов о сотрудничестве с пятью странами в государственно-частном формате в таких областях, как природные ресурсы и цифровые технологии.

Целью является углубление сотрудничества с регионом, где на фоне роста численности населения расширяется рыночный потенциал, а также добываются важные, в том числе критически значимые для цепочек поставок, полезные ископаемые, и тем самым привлечение экономического роста.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, общее число документов о сотрудничестве с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном достигло 158. В частности, дочерняя компания корпорации Mitsubishi заключила контракт на закупку галлия — редкого металла, используемого в производстве полупроводников и других изделий, — у казахстанской компании. Кроме того, NEC, NTT Docomo и Toyota Tsusho договорились о сотрудничестве с узбекской компанией в рамках экспериментального проекта по созданию инфраструктуры оптической связи нового поколения IOWN (Айон).

Выступая на бизнес-форуме, премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула, что важные минералы находятся на верхнем уровне цепочек поставок во многих отраслях, и их стабильное снабжение имеет решающее значение для мировой экономики.

