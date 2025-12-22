[Видео] В японском зоопарке обезьяны принимают расслабляющие ванны с цитрусами юдзу
НовостиОбщество
20 декабря в зоопарке Тобу началось мероприятие, посвящённое зимнему солнцестоянию 22 декабря, в рамках которого макаки-резусы принимали ванны с цитрусами юдзу. Обезьяны выглядели расслабленными, купаясь в открытой ванне с юдзу, собранными на территории зоопарка (город Миясиро, префектура Сайтама). [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]