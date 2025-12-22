Правительство Японии направит 1 трлн йен на развитие отечественного AI: SoftBank и другие создадут новую компанию

Новости

Токио, 21 декабря 2025 года (Jiji Press) – Стало известно, что правительство Японии планирует оказать поддержку разработке отечественного искусственного интеллекта (AI) в объеме около 1 трлн йен в течение пяти лет.

Планируется, что более десяти японских компаний, включая SoftBank Corp., вложат средства в создание новой компании, которую предполагается учредить уже следующей весной. Компания намерена подать заявку на участие в конкурсном отборе, который в дальнейшем проведет Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В сфере AI обостряется международная конкуренция: лидирующие позиции занимают США и Китай. В этих условиях правительство и частный сектор Японии намерены действовать совместно, чтобы наверстать отставание.

Такаити Санаэ заявила на заседании Стратегического штаба по искусственному интеллекту, состоявшемся 19 декабря, что правительство намерено инвестировать свыше 1 трлн йен в разработку и практическое использование AI. Планируется создать базовые модели, используя промышленные данные, в том числе из производственного сектора, где Япония обладает сильными позициями, и открыть их для компаний, чтобы те могли применять их в соответствии с отраслевыми потребностями. В перспективе власти рассчитывают связать эти разработки с созданием «физического AI», способного управлять роботами.

Ожидается, что в новой компании, учреждение которой намечено на следующую весну, примут участие инженеры из SoftBank, а также из токийской AI-компании Preferred Networks Inc. и других организаций. В качестве первого шага Министерство экономики, торговли и промышленности планирует заложить около 300 млрд йен на связанные расходы в проект бюджета на 2026 финансовый год, чтобы поддержать закупку оборудования и другие затраты, необходимые для разработки.







