Полиция и Силы самообороны займутся киберзащитой — правительство приняло новую стратегию с учётом угроз от Китая, России и КНДР

Новости

Токио, 23 декабря 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии утвердило на заседании кабинета министров новую стратегию кибербезопасности. В документе отмечается, что кибератаки, осуществляемые при поддержке государств, включая Китай, Россию и Северную Корею, «представляют серьёзную угрозу». В стратегии прямо говорится: «В случае критических инцидентов будет создан механизм, позволяющий полиции, Министерству обороны и Силам самообороны совместно принимать меры по пресечению атак».

Новая стратегия выражает серьёзную обеспокоенность тем, что кибератаки с использованием стремительно развивающегося искусственного интеллекта становятся новым источником рисков и повышают уровень угроз. Опираясь на принятый закон о введении активной киберзащиты — системы, предусматривающей мониторинг информации о коммуникациях в киберпространстве в мирное время для предотвращения кибератак, — документ провозглашает курс на «защиту и сдерживание при ведущей роли государства».

В частности, предусмотрена централизация информации в Национальном управлении по координации кибербезопасности, созданном после принятия закона об активной киберзащите. Это позволит быстрее и точнее выявлять киберинциденты, а также проводить их анализ и оценку. Правительство намерено продвигать подготовку кадров и совершенствовать организационную структуру, а также проводить учения и тренировки.



Стратегия также предусматривает укрепление государственно-частного партнёрства. На правительственном совете с участием операторов критически важной инфраструктуры будет организован взаимный обмен информацией. Отмечается, что «ни одна страна не может справиться с киберугрозами в одиночку», и определяется курс на укрепление сотрудничества со странами-союзниками и единомышленниками. Стратегия рассчитана на пять лет.



На пресс-конференции 23 декабря министр по вопросам кибербезопасности Мацумото Хисаси сообщил, что премьер-министр Такаити Санаэ дала указания по трём направлениям: продвижение мер при участии государства и частного сектора, укрепление международного сотрудничества и оперативные действия единого правительства. Мацумото подчеркнул: «Против киберугроз государство и частный сектор должны действовать совместно и сотрудничать с другими странами. В этом и заключается основа нашей стратегии».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]