Япония установит лимит на прием иностранных работников на уровне 1 231 900 человек до конца 2028 финансового года

Токио, 23 декабря 2025 года (Jiji Press) — Иммиграционное управление и другие ведомства Японии 23 декабря на заседании экспертной группы представили проект, предусматривающий совокупный лимит на прием иностранных работников по статусам «специализированный квалифицированный работник» и планируемой новой программе «воспитание для трудоустройства» в размере 1 231 900 человек до конца 2028 финансового года.

В перечень целевых отраслей предлагается добавить три новые сферы: «снабжение постельным бельем», «складское хозяйство» и «ресурсный цикл». Правительство намерено утвердить окончательное решение на заседании кабинета министров в январе.

Согласно проекту, лимит по категории «специализированный квалифицированный работник (категория 1)», предусматривающей пребывание в стране до пяти лет, составит 805 700 человек в 19 отраслях. По новой программе «воспитание для трудоустройства», которая должна стартовать в апреле 2027 года и заменить действующую систему технической стажировки для иностранцев, планируется принять 426 200 человек в 17 отраслях. Показатели по каждой отрасли рассчитаны как разница между общей прогнозируемой потребностью и числом работников, которое может быть обеспечено внутри страны, с учетом роста производительности труда.

По сравнению с параметрами, установленными в марте 2024 года (когда лимит по категории 1 для «специализированных квалифицированных работников» составлял 820 000 человек), новые значения в большинстве отраслей немного снижены. По программе «воспитание для трудоустройства» отрасли «строительство» и «производство промышленной продукции» получат примерно по 120 000 работников каждая, а «производство пищевых продуктов и напитков» — около 60 000 человек. По трем новым отраслям совокупно по обеим категориям статуса планируется принять: «снабжение постельным бельем» — 7 700 человек, «складское хозяйство» — 18 300 человек, «ресурсный цикл» — 4 500 человек.







