Неравенство доходов и старение населения привели к рекордному показателю — тенденция к стабилизации после перераспределения

Токио, 23 декабря 2025 года (Jiji Press) – Неравенство доходов в Японии достигло рекордного уровня в 2023 году, отражая увеличение числа пожилых домохозяйств с доходами ниже, чем у домохозяйств работающего поколения, как показал опрос Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, опубликованный 23 декабря.

Коэффициент Джини, распространенный показатель неравенства доходов, варьирующийся от нуля до 1, вырос на 0,0155 пункта по сравнению с предыдущим опросом 2021 года до рекордных 0,5855. Чем ближе показатель к 1, тем больше неравенство.

Опрос проводился примерно каждые три года с 1962 года. На этот раз исследование охватило 7 430 домохозяйств в июле-августе 2023 года, при этом действительные ответы были получены от 40,4% из них. Предыдущий опрос был проведен в 2021 году с задержкой на один год из-за влияния пандемии COVID-19.

Коэффициент Джини первоначального дохода вырос на 0,0155 пункта по сравнению с предыдущим опросом. Индекс после перераспределения, то есть после вычета налогов и взносов на социальное страхование из первоначального дохода и добавления пособий по социальному обеспечению, составил 0,3825, увеличившись на 0,0012 пункта. Он остается практически неизменным с 1999 года. Степень улучшения за счет перераспределения выросла на 1,6 процентных пункта до 34,7%, и министерство оценило это как демонстрацию «определенного эффекта функции перераспределения через систему социального обеспечения и налогообложения».

Опрос также показал, что средний первоначальный доход на одно домохозяйство составлял 3 848 000 йен, в то время как средний доход после перераспределения составлял 4 677 000 йен.







