Номинальный ВВП Японии на душу населения упал до самого низкого уровня с 1994 года — 24-е место среди стран ОЭСР　

Токио, 23 декабря 2025 года (Jiji Press) – Кабинет министров Японии сообщил, что по итогам 2024 года номинальный ВВП на душу населения в стране занял 24-е место среди 38 государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это самая низкая позиция с 1994 года, когда стали доступны сопоставимые данные.

Показатель Японии составил 33 785 долларов США, что на 4,1% меньше, чем годом ранее, а место страны в рейтинге снизилось на две позиции. Снижение связано с ослаблением йены к доллару США, из-за чего показатель при пересчёте в доллары уменьшился.

Первое место в рейтинге занял Люксембург, за ним следуют Ирландия и Швейцария. Соединённые Штаты заняли шестое место.

Совокупный номинальный ВВП Японии составил 4 186,9 млрд долларов США, что обеспечило стране четвёртое место после США, Китая и Германии.









