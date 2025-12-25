Китай неоднократно требовал от Японии учитывать озабоченности по Тайваню в 1994 году: дипломатические документы

Токио, 24 декабря 2025 года (Jiji Press) — Китай неоднократно требовал от Японии учитывать его озабоченности по поводу Тайваня накануне визита тогдашнего премьер-министра Японии Хосокава Морихиро в Китай в марте 1994 года, свидетельствуют японские дипломатические документы, опубликованные 24 декабря.

Согласно документам, японские дипломаты того времени, опасаясь возможного ухудшения японо-китайских отношений, рекомендовали окружению премьер-министра принять во внимание тревоги Пекина.

В настоящее время Китай заявляет, что тайваньский вопрос является ядром его основных интересов, и неоднократно критиковал заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ, сделанные в прошлом месяце в парламенте, о том, что возможное применение Китаем силы против Тайваня может представлять собой так называемую «угрозу выживанию» Японии, при которой страна сможет осуществить право на коллективную самооборону.

В 1994 году Китай в целом терпимо относился к экономическим обменам других стран с Тайванем, однако выступал против установления ими официальных отношений с самоуправляемым островом.

В то же время Тайвань активизировал зарубежные поездки высокопоставленных чиновников. В феврале того года тогдашний президент Ли Дэнхуэй посетил Юго-Восточную Азию под видом отдыха, что вызвало серьёзную обеспокоенность у китайских официальных лиц.

Согласно дипломатическим документам, в середине марта заместитель министра иностранных дел КНР Тан Цзясюань встретился с послом Японии в Китае Кунихиро Митихико и назвал поездку Ли в Юго-Восточную Азию «отпускной дипломатией». Кунихиро ответил, что визит «не был направлен на нашу страну», однако Тан предостерёг: «Если Ли приедет в Японию для участия во встрече выпускников Киотского университета, где он учился, это приведёт к серьёзным последствиям».

Ранее, в январе, на переговорах министров иностранных дел Японии и Китая китайская сторона заявила, что «официальные контакты с Тайванем недопустимы». Примерно в то же время на переговорах высокого уровня Китай выразил недовольство тем, что парламентский заместитель министра Японии посетил Тайвань, отметив, что это «ухудшает общественные настроения».

Учитывая эти требования, Кунихиро направил телеграмму министру иностранных дел Хата Цутому, рекомендуя в связи с обсуждением тайваньского вопроса на японо-китайском саммите: «Целесообразно чётко изложить нашу позицию, не дожидаясь заявления другой стороны».

Китайский отдел МИД Японии также в документе под названием «Нерешённые вопросы в японо-китайских отношениях (факторы нестабильности)» указал, что визиты членов кабинета на Тайвань или возможный приезд Ли в Японию вызовут недовольство китайской стороны. «Тайваньский вопрос — это деликатная проблема, которая при неправильном подходе может поколебать основы японо-китайских отношений и требует осторожного обращения», — говорилось в документе.

Японо-китайский саммит состоялся 20 марта. Премьер Госсовета КНР Ли Пэн заявил: «Неизвестно, станет ли Тайвань рассматривать вашу страну в качестве объекта так называемой «отпускной дипломатии», но мы надеемся, что этого не произойдёт». Премьер-министр Хосокава пообещал «соблюдать Совместное заявление Японии и Китая» и «поддерживать неправительственные практические отношения» между Японией и Тайванем.







