Бывший премьер-министр Японии Хосокава шокирован данными о более чем 50-процентной вероятности конфликта на Корейском полуострове

Токио, 24 декабря 2025 года (Jiji Press) — Хосокава Морихиро, который в 1994 году занимал пост премьер-министра во время северокорейского ядерного кризиса, дал интервью Jiji Press и рассказал, что был потрясён, когда американская сторона сообщила ему о возможности вооружённого конфликта на Корейском полуострове с вероятностью «свыше 50 процентов». 87-летний экс-премьер поделился следующими воспоминаниями.

— Какова была ситуация перед вашим визитом в США в феврале 1994 года?

10 февраля, непосредственно перед отъездом, я получил доклад от директора Кабинетного информационно-исследовательского управления. Это был промежуточный отчёт по вопросу о том, в какой степени мы можем действовать в рамках существующих законов, если в отношении Северной Кореи будут введены санкции. Содержание доклада было следующим: «Существуют значительные ограничения, и это, вероятно, вызовет дискуссии внутри страны. Япония, как и Южная Корея, окажется в наибольшей опасности и не сможет просто наблюдать. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация станет крайне серьёзной».

— Как прошёл обмен мнениями с американской стороной?

Президент Клинтон не говорил о Северной Корее особенно настойчиво, передав объяснения госсекретарю Кристоферу. Кристофер использовал термин «контингенси» — «непредвиденные обстоятельства» — и указал, что развитие событий может стать непредсказуемым. Наиболее жёсткую позицию занял американский Конгресс. Лидеры большинства в Сенате — демократ Митчелл и республиканец Доул — выразили обеспокоенность по поводу возможной утечки информации, заявив, что «в коалиционном правительстве Японии есть люди из партий, близких к Северной Корее».

— Какие меры вы предприняли после возвращения?

Я передал заместителю главного секретаря кабинета Исихара Нобуо, что «США обеспокоены», и поручил ему выяснить, какие действия мы можем предпринять в правовом отношении в случае вооружённого конфликта на Корейском полуострове.

— В какой момент вы испытали наибольшее чувство опасности?

Это была разведывательная информация Центрального разведывательного управления США, полученная 14 февраля сразу после возвращения из поездки для встречи с тогдашним президентом Биллом Клинтоном. Согласно ей, «в Северной Корее идёт подготовка к войне, и вероятность вооружённого вторжения в Южную Корею в течение следующих 6–18 месяцев составляет более 50 процентов». Предполагалось, что это может произойти в период с июня по июль 1995 года.

— Что вы чувствовали в то время?

Я испытывал сильное чувство кризиса, словно пытался нащупать путь в темноте. Я записал в дневнике: «Не слишком ли мы все беспечны?» Я дал указание «рассмотреть все возможные варианты», и, думаю, был представлен целый набор мер реагирования.













