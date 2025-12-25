Ожидается, что прибыль от выставки Osaka Expo составит до 37 миллиардов йен

Новости

Токио, 24 декабря (Jiji Press). Японская ассоциация организаторов Всемирной выставки 2025 года 23 декабря заявила, что, по оценкам, это мероприятие, проводившееся в городе Осака на западе Японии, в конечном счёте принесёт прибыль в размере от 32 до 37 миллиардов йен.

Высокая прибыль была обусловлена ​​главным образом активными продажами входных билетов и товаров, связанных с официальным талисманом выставки, Мяку-Мяку.

В октябре организация прогнозировала прибыль в размере от 23 до 28 миллиардов йен. В последней оценке прогноз прибыли вырос на 9 миллиардов йен после того, как были учтены доходы от продажи билетов на некоторые образовательные поездки.

Было продано около 22,25 миллиона входных билетов. Ассоциация сообщила, что около 1,95 миллиона билетов не были использованы, поскольку организаторы ограничили доступ на мероприятие из-за увеличения числа посетителей непосредственно перед закрытием выставки 13 октября.

