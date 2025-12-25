Такаити рассматривает первый визит в США в марте для встречи с Трампом

Новости

Токио, 24 декабря 2025 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность визита в Соединённые Штаты в марте следующего года для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Это будет её первый визит в США после вступления в должность в октябре, сообщили несколько осведомлённых источников.

В апреле запланирован визит Трампа в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В условиях продолжающегося давления Китая на Японию из-за заявлений Такаити о возможном кризисе вокруг Тайваня премьер-министр, по всей видимости, стремится согласовать политику в отношении Китая перед американо-китайским саммитом.

Если встреча состоится, она станет второй для Такаити и Трампа после их переговоров в Токио в октябре.

На заседании парламента в ноябре Такаити заявила, что возможное применение силы Китаем против Тайваня может соответствовать «ситуации, угрожающей выживанию» Японии, при которой страна могла бы осуществить своё право на коллективную самооборону.

Китай позиционирует Тайвань как «ядро своих ключевых интересов» и резко отреагировал на заявления японского премьер-министра. Трамп, со своей стороны, придаёт значение экономическим отношениям с Китаем и избегает углубления в японо-китайский конфликт. Премьер-министр намерена разъяснить позицию Японии и одновременно продемонстрировать единство японо-американского альянса.





