Токио, 30 декабря 2025 года (Jiji Press) – Администрация президента России 30 декабря сообщила, что президент Владимир Путин направил лидерам ряда стран поздравительные послания по случаю Рождества и Нового года. Среди лидеров стран «недружественных государств», к которым Россия относит страны «Группы семи» (G7) и Европейский союз из-за введенных ими санкций в связи с вторжением в Украину, впервые с февраля 2022 года такое послание было передано президенту США Дональду Трампу. Премьер-министра Японии Такаити Санаэ в опубликованном списке адресатов не оказалось.

В список, как и в прошлом году, вошел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, которая фактически является военным союзником России и направила войска для участия в боевых действиях на стороне РФ. Адресатами в основном стали лидеры «дружественных стран», включая партнеров по БРИКС — президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосу, а также лидеров стран Центральной и Южной Америки. Вместе с тем поздравления были направлены и тем лидерам в Европейском союзе, кто занимает более примирительную позицию по отношению к России, — премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.







