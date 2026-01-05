Министр иностранных дел Китая призвал Южную Корею к «совместным действиям» против Японии во время телефонных переговоров

Новости

Пекин, 31 декабря 2025 года (Jiji Press) – Министр иностранных дел КНР и член Политбюро ЦК КПК Ван И и министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён 31 декабря провели телефонные переговоры, сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Ван, имея в виду заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, заявил, что «некоторые политические силы в Японии пытаются скрыть и пересмотреть преступления агрессии и колониального господства». Он призвал южнокорейскую сторону к «совместным действиям» против Японии по вопросам истории и Тайваня.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён должен посетить Китай с 4 по 7 января. Китай с 4 по 7 января. Ван подчеркнул, что китайская сторона «придает большое значение визиту президента Ли и приветствует его». В то же время он, прямо критикуя Японию, потребовал от Южной Кореи занять «ответственную позицию по отношению к истории» и выразил уверенность, что Сеул будет придерживаться принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью Китая, и «будет защищать международную справедливость».

Чо, со своей стороны, выразил стремление к укреплению китайско-южнокорейских отношений и заявил, что позиция Южной Кореи, заключающаяся в уважении принципа «одного Китая», остается неизменной.







