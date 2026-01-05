Сокращение выбрасываемой из домашних хозяйств одежды: министерство окружающей среды подготовит план действий к марту

Новости

Токио, 4 января 2026 года (Jiji Press) – Министерство окружающей среды Японии намерено к марту разработать план действий, направленный на сокращение больших объемов одежды, выбрасываемой из домашних хозяйств. В документ будут включены меры, которые должны предпринимать потребители, органы местного самоуправления и предприятия. Исходя из того, что значительная часть выбрасываемой одежды в настоящее время утилизируется как мусор, министерство рассчитывает стимулировать ее эффективное использование и способствовать переходу от «массового производства и массового потребления» к «надлежащему производству и надлежащему потреблению».

Согласно материалам министерства, подготовленным на основе данных за 2024 год, объем одежды, приобретенной домохозяйствами в Японии, составляет около 770 тыс. тонн в год. Из них 480 тыс. тонн превращаются в отходы, а с учетом части одежды, собранной в рамках раздельного сбора ресурсов, в общей сложности около 510 тыс. тонн направляются на сжигание или захоронение. В то же время повторное использование подержанной одежды и переработка текстильных волокон остаются на низком уровне. Среди причин — недостаточное развитие рынка повторного использования, а также сложность переработки из-за применения в одежде множества различных видов волокон.

Одежда на всех этапах — от производства до утилизации — потребляет значительные объемы энергии и воды, а из-за удешевления продукции срок ее использования до выбрасывания сокращается, что вызывает обеспокоенность высоким уровнем нагрузки на окружающую среду. Правительство Японии поставило цель сократить объем одежды, выбрасываемой из домашних хозяйств, на 25 % к 2030 финансовому году по сравнению с уровнем 2020 года, однако текущий показатель снижения пока не достигает даже 2 %. В этой связи министерство намерено усилить меры посредством плана действий.

В плане предусматривается создание механизмов сбора использованной одежды как ресурса, а также решение задач по проектированию одежды, более пригодной для переработки. В нем будут четко обозначены меры, ожидаемые от потребителей, муниципалитетов и бизнеса. Также планируется включить количественные целевые показатели по достижению 25-процентного сокращения в разрезе трех направлений 3R — сокращение образования отходов, повторное использование и переработка. Представитель министерства отметил: «Мы хотим, чтобы одежду, появляющуюся во время большой уборки, не выбрасывали как мусор, а возвращали в оборот в качестве ресурса».

