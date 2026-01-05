Здоровье зубов связано с продолжительностью жизни и риском ухода за пожилыми — исследования Осакского муниципального и Токийского научного университетов

Новости

Токио, 5 января 2026 года (Jiji Press) – Состояние полости рта у пожилых людей связано с уровнем смертности и риском необходимости ухода, показали результаты исследований, проведённых исследовательскими группами с участием Осакский муниципальный университет, Токийский научный университет и других учреждений. Снижение функций рта, таких как жевание и глотание, является важным фактором, влияющим на питание и поддержание физической силы, и регулярные стоматологические осмотры и раннее лечение могут стать ключом к продлению здоровой продолжительности жизни.

Исследовательская группа, в которую вошли представители Осакского муниципального университета и других учреждений, проанализировала данные медицинских осмотров около 190 тысяч жителей префектуры Осака в возрасте 75 лет и старше, прошедших обследования в 2018–2020 финансовых годах, и изучила связь между состоянием зубов и уровнем смертности. Было установлено, что чем больше у человека здоровых или пролеченных зубов, тем ниже уровень смертности, тогда как у людей с невылеченными зубами, включая кариес, наблюдалась более высокая смертность.

По словам исследователей, кариес легко приводит к снижению жевательной функции и хроническим воспалениям, что может негативно отражаться на общем состоянии здоровья. У людей, полностью лишённых зубов, риск смерти оказался примерно в 1,7 раза выше по сравнению с теми, у кого сохранился 21 зуб и более.

В то же время исследовательская группа Токийского научного университета на протяжении шести лет наблюдала около 11 тысяч пожилых людей по всей стране, анализируя связь между так называемой «оральной фрайлностью» — снижением функций полости рта — и здоровой продолжительностью жизни. Было выявлено, что у людей с оральной фрайлностью здоровая продолжительность жизни в возрасте 65 лет короче примерно на 1,4–1,5 года по сравнению с теми, у кого таких проблем нет. Риск перехода в состояние, требующее ухода, был выше в 1,23 раза, а риск смерти — в 1,34 раза. Вместе с тем у людей, регулярно проходящих стоматологические осмотры, отмечалась тенденция к увеличению здоровой продолжительности жизни примерно на один год.

Оральная фрайлность определяется по таким признакам, как «небольшое количество зубов», «трудности при жевании» и «сухость во рту». Известно, что ухудшение состояния полости рта может приводить к снижению объёма питания и уменьшению возможностей для выхода из дома, и результаты нынешних исследований также подтвердили связь между состоянием рта и общим состоянием здоровья.

Профессор Дзюн Аида из Токийского научного университета отметил: «Даже если зубы не болят, трудности при жевании могут привести к смещению рациона или снижению объёма пищи, что, в свою очередь, вызывает недостаток питательных веществ и потерю веса. Я хотел бы, чтобы люди использовали регулярные осмотры для профилактики и раннего лечения».







