Требование оппозиции подчеркнуть «верховенство права»: обращение к правительству в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы

Новости

Токио, 5 января 2026 года (Jiji Press) – В связи с ударами по Венесуэле, нанесёнными администрацией президента США Дональда Трампа, лидеры оппозиционных партий Японии, включая председателя Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико, 5 января потребовали от японского правительства обратиться к международному сообществу с призывом подчеркнуть важность «верховенства права» и соблюдения международного права.

Нода заявил, принимая во внимание то, что премьер-министр Такаити Санаэ воздерживается от комментариев, что «возможно, существует ситуация, когда сложно высказываться, поскольку речь идёт о союзнике», выразив тем самым определённое понимание позиции правительства. В то же время он предупредил, что если подобные действия будут допущены, то «аналогичные вызовы могут возникнуть в Европе и Азии». По его словам, Япония должна, взаимодействуя с другими странами, играть роль государства, которое доносит позицию: «Недопустимо изменять статус-кво силой, необходимо соблюдать международное право».

Председатель партии Комэйто Сайто Тэцуа на партийном собрании выразил опасения, заявив, что «международный порядок может быть серьёзно поколеблен». Он подчеркнул, что правительство Японии должно «донести до Соединённых Штатов важность верховенства права, уважения суверенитета и международного права».

Председатель Коммунистической партии Японии Тамура Томоко на партийном собрании охарактеризовала ситуацию как «декларацию нового колониального господства» и призвала правительство «немедленно и решительно выразить протест против беззаконного господства силы».

Лидер Социал-демократической партии Фукусима Мидзухо раскритиковала реакцию правительства, заявив: «Почему оно не поднимает голос? Это может привести к фактическому одобрению вооружённого нападения».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]