В Японии четыре человека арестованы за подделку серебряных монет

Новости

Токио, 8 января (Jiji Press). Полиция Токио арестовала четырёх подозреваемых, включая гражданина Китая, по обвинению в обмене поддельных памятных серебряных монет номиналом 10 000 йен в финансовых учреждениях как минимум в семи из 47 префектур Японии.

Департамент столичной полиции не сообщил, признали ли подозреваемые, арестованные 7 января, свою вину.

Арестованы Сюэ Чживэй, 36-летний гражданин Китая и руководитель компании, проживающий в районе Адати в Токио; Ямагути Кэндзи, 48 лет, строитель; Ура Такахиро, 57 лет, также строитель; и Сэра Ёсиоми, 59 лет, род занятий которого неизвестен.

По данным Столичного управления полиции, подозреваемые предположительно обменяли 79 фальшивых монет в трёх отделениях двух банков в период с середины мая по начало июня прошлого года. При оформлении обмена они использовали вымышленные имена в документах.

Оригинальные серебряные монеты номиналом 10 000 йен были выпущены в ознаменование 60-летия правления императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме