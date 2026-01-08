Китай развернул новые работы по бурению газа в Восточно-Китайском море; Япония выразила «крайнее сожаление» и заявила протест

Новости

Токио, 8 января 2026 года (Jiji Press) – Японское правительство подтвердило, что Китай начал новые действия по разработке газового месторождения в Восточно-Китайском море вблизи срединной линии между Японией и Китаем, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 8 января.

Япония заявила протест Китаю по дипломатическим каналам и призвала к скорейшему возобновлению переговоров на основе двустороннего соглашения 2008 года о совместной разработке ресурсов в Восточно-Китайском море.

По словам Кихары, Береговая охрана Японии зафиксировала, что китайская сторона закрепила мобильное буровое судно в акватории к западу от срединной линии. Для обеспечения безопасности судоходства в этом районе Береговая охрана 2 января выпустила навигационное предупреждение.

Кихара заявил: «Крайне прискорбно, что китайская сторона, несмотря на неоднократные протесты Японии, продолжает односторонние разработки и пытается создать свершившийся факт».







