Японское правительство усиливает бдительность в связи с «доктриной Донро» — опасения ослабления присутствия США в Азии

Токио, 9 января 2026 года (Jiji Press) – Японское правительство усиливает бдительность в отношении «доктрины Донро», выдвинутой президентом США Дональдом Трампом. Эта линия, нацеленная на восстановление сферы влияния США в Западном полушарии, прежде всего в Северной и Южной Америке, может привести к снижению американского присутствия в Восточном полушарии, включая Японию. На фоне усиления гегемонистских действий Китая японское правительство намерено подчеркивать важность Азии и стремится удержать Соединенные Штаты в регионе.

«В недавно опубликованной правительством США стратегии национальной безопасности зафиксированы обязательства по созданию “свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”», — заявил на пресс-конференции 8 января генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, отвечая на вопрос о возможном снижении вовлеченности США в Азии.

«Доктрина Донро» — это неологизм, образованный сочетанием доктрины Монро начала XIX века, провозглашавшей принцип невмешательства между Американскими континентами и Евразией, и имени Дональд. В стратегии национальной безопасности, опубликованной администрацией Трампа в декабре прошлого года, «Западное полушарие» было поставлено на первое место среди региональных приоритетов, при этом прямо указывалось: «После многих лет пренебрежения Соединенные Штаты вновь провозгласят и будут проводить в жизнь доктрину Монро для восстановления американского превосходства в Западном полушарии».

Конкретизируя эту линию, в начале января американские силы нанесли удар по Венесуэле и взяли под контроль президента страны Николаса Мадуро, после чего Трамп провозгласил «доктрину Донро».

В региональной стратегии «Азия» указана вторым пунктом, что также отражает акцент на Индо-Тихоокеанский регион. Однако после Венесуэлы Трамп намекнул на возможность военного вмешательства в Колумбии и других странах, а также выразил заинтересованность в приобретении Гренландии — автономной территории Дании. Если присутствие США в Азии относительно ослабнет, Китай может воспользоваться образовавшимся вакуумом и усилить давление в регионе.

В октябре прошлого года Трамп охарактеризовал США и Китай как «G2», что вызывает опасения возможного возрождения концепции раздела сфер влияния между двумя державами в русле «доктрины Донро». Высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Японии отметил: «Мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе невозможны без присутствия Соединенных Штатов».

Трамп планирует визит в Китай в апреле. Нельзя исключать сценарий резкого сближения лидеров США и Китая. В этой связи премьер-министр Такаити Санаэ намерена посетить Соединенные Штаты уже в марте, опередив этот визит, чтобы согласовать с Трампом стратегию в отношении Китая. Представитель японского правительства подчеркнул: «Необходимо еще активнее демонстрировать, что стабильность в Азии важна и для интересов США».





