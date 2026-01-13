Япония направит персонал во временный координационный центр по Газе — глава МИД Мотэги передал поддержку Палестине

Новости

Иерусалим, 12 января (Jiji Press) — Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, заявил 11 января (по японскому времени — 12 января) на пресс-конференции в Иерусалиме, что Япония направит персонал в Гражданско-военный координационный центр (CMCC), который занимается мониторингом соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа и координацией гуманитарной помощи.

В центр будут направлены Окубо Такэси, посол Японии по вопросам поддержки восстановления сектора Газа, а также один профильный специалист. Ранее, в ходе визита в CMCC, Мотэги сообщил его представителям о намерении Японии активно вносить вклад в работу центра.

На пресс-конференции министр подчеркнул, что Япония намерена развивать «дипломатию, характерную именно для Японии», с целью достижения прочного мира и процветания на Ближнем Востоке.

В тот же день Мотэги провёл встречи с вице-президентом Палестины Хусейн аль-Шейх и премьер-министром Мухаммад Мустафа.

