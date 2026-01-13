Университет Сага первым среди национальных и публичных вузов Японии откроет факультет косметической науки

Новости

Сага, 13 января (Jiji Press) — Университет Сага в апреле откроет новый учебный блок уровня факультета — «Институт косметической науки», где можно комплексно изучать науку о косметике. Это станет первым подобным начинанием среди национальных и публичных университетов Японии. Целью является подготовка инженеров, занятых в производстве и разработке косметической продукции, а также специалистов, способных оценивать качество и безопасность химических веществ. Планируемый набор составляет 30 человек, однако интерес к новому направлению уже высок: количество запросов превысило 100.

В префектуре Сага существует концепция развития косметической отрасли, предполагающая концентрацию косметических компаний в районе города Карацу и прилегающих территориях, поиск местных сырьевых материалов, пригодных для использования в косметике, а также укрепление экспорта в страны Азии. Университет Сага сотрудничает с префектурой в реализации этой инициативы, в рамках чего и было принято решение о создании нового факультета.

В 2021 году университет пригласил в качестве профессора Токудомэ Ёсихиро, специалиста в области косметической и кожной науки, и открыл соответствующий курс. В мае прошлого года университет заключил соглашение о сотрудничестве с правительством префектуры. Власти региона возлагают большие надежды на создание нового факультета. Руководитель отдела по продвижению косметической индустрии Адзума Ясуси отметил: «Мы надеемся, что это приведёт к привлечению исследовательских и опытно-конструкторских подразделений компаний и внесёт значительный вклад в развитие косметической отрасли».

На новом факультете лекции будут читать 34 преподавателя, включая Токудомэ. Студенты смогут изучать широкий круг дисциплин, связанных с косметикой, включая биологию, химию и медицину, а также дизайн упаковки и маркетинг. Также планируется организация стажировок в косметических компаниях, расположенных в префектуре.

С момента открытия сайта нового факультета в августе прошлого года количество запросов, касающихся вступительных экзаменов и совместных исследований, уже превысило 100. На день открытых дверей, проведённый в том же месяце, при лимите в 30 человек, за два дня поступило более 560 заявок. Большинство заявителей были из региона Кюсю, однако интерес проявили и жители Токио и Осаки.

После окончания обучения выпускники смогут трудоустроиться в косметические компании и смежные отрасли либо продолжить обучение в магистратуре. Токудомэ отметил: «Создавать косметику — значит создавать культуру. Я хочу, чтобы к нам приходили студенты, которым интересно многое, и которые будут развивать свою чувствительность и творческое восприятие».

