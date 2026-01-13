Бесплатная юридическая помощь жертвам преступлений: в Японии с 13 января запущена новая система

Новости

Токио, 13 января (Jiji Press) — В Японии с 13 января начала действовать новая система бесплатной юридической помощи для жертв тяжких преступлений и их родственников — «Система адвокатов по поддержке жертв преступлений». В рамках программы адвокаты оказывают комплексную поддержку по уголовным и гражданским процедурам. Окном обращения является Japan Legal Support Center (Houterasu). Услуги, как правило, предоставляются бесплатно. Цель системы — предотвратить ситуации, когда пострадавшие отказываются от обращения к адвокату или не получают достаточной правовой защиты из-за финансовых трудностей.

Право на участие имеют жертвы преступлений и их родственники, если объём их ликвидных активов, включая банковские вклады и сбережения, не превышает 3 млн йен. Система применяется к преступлениям, умышленно повлёкшим смерть человека, таким как убийство и причинение смерти в результате опасного вождения, а также к сексуальным преступлениям — недобровольному половому сношению и недобровольным действиям сексуального характера.

Кроме того, помощь распространяется на случаи причинения вреда здоровью, при которых срок полного восстановления составляет три месяца и более, а также на травмы, приведшие к определённой степени стойкой утраты трудоспособности. Подать заявление можно в отношении преступлений, совершённых начиная с 13 января.

