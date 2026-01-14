Министр сельского хозяйства Японии посетил завод по производству сельскохозяйственной продукции

Новости

Токио, 12 января (Jiji Press). Министр сельского хозяйства Японии Судзуки Норикадзу посетил японское подразделение американской компании Oishii Farm Corp., которая занимается строительством заводов по выращиванию фруктов и других растений.

Судзуки осмотрел строящийся научно-исследовательский центр в районе Хамура, к западу от Токио. Ожидается, что центр начнёт работать к концу этого года.

«Мы вновь убедились, что (такие заводы) обеспечат стабильное снабжение продовольствием в будущем», – заявил Судзуки журналистам, выразив желание превратить заводы по переработке растений в новый источник дохода Японии.

При помощи генерального директора Oishii Farm Кога Дайки он ознакомился с сортами клубники и других растений, разрабатываемых исключительно для фабрик по выращиванию растений.

«Япония по-прежнему остаётся местом, где наилучшим образом сочетаются восхитительные сорта фруктов, фермеры, которые их выращивают, и квалифицированные инженеры, которые создают системы», – сказал Кога после поездки с Судзуки.

