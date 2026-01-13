Бывшая мэр Маэбаси, вышедшая в отставку из-за скандала с посещением «гостиницы любви», вновь переизбрана на этот пост

Новости

Маэбаси, префектура Гунма, 13 января (Jiji Press). Бывшая мэр Маэбаси Огава Акира была переизбрана 12 января после того, как отказалась от должности мэра этого города из-за скандальных визитов в отель с женатым сотрудником муниципалитета.

43-летняя Огава одержала победу над четырьмя другими кандидатами, включая 40-летнего юриста Маруяму Акиру. Во время своей предвыборной кампании Огава принесла извинения за скандал и пообещала изменить Маэбаси, столицу префектуры Гумма.

Явка избирателей составила 47,32%, что выше показателя в 39,39% на предыдущих выборах в феврале 2024 года, когда она впервые была избрана мэром Маэбаси.

«Я хочу немедленно приступить к работе и вместе с вами построить лучший Маэбаси», – сказала Огава в речи перед своими сторонниками.

Она подала в отставку в ноябре прошлого года после того, как в сентябре в СМИ появилась информация о том, что она посетила отель с женатым подчинённым, который впоследствии покинул муниципальное правительство. В связи со скандалом она извинилась за свои необдуманные действия, но отрицала наличие между ними каких-либо сексуальных отношений.

