Toyota Motor сохраняет мировое лидерство шестой год подряд — продажи Volkswagen Group снизились в США и Китае

Берлин, 12 января (Jiji Press) — Немецкий автоконцерн Volkswagen Group объявил 12 января, что его мировые продажи автомобилей в 2025 году составили 8 983 900 единиц, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Японская Toyota Motor вместе с входящими в группу компаниями Daihatsu Motor и Hino Motors реализовала в период с января по ноябрь 2025 года 10 327 976 автомобилей. Этот показатель превысил годовые продажи Volkswagen, что обеспечило Toyota первое место в мире по объёму продаж уже шестой год подряд.

Volkswagen испытывал трудности на китайском рынке — крупнейшем для немецкого автопроизводителя — из-за жёсткой конкуренции с местными производителями электромобилей. Кроме того, на рынке США негативное влияние оказала политика высоких таможенных пошлин администрации Трампа.

Toyota, в свою очередь, зафиксировала рост продаж в Китае впервые за четыре года, а также показала стабильные результаты на американском рынке.

