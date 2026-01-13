Япония и Южная Корея подтвердили курс на сотрудничество в экономике и безопасности

Новости

Нара, 13 января (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ во второй половине дня 13 января приняла в городе Нара президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и провела с ним переговоры. Встреча состоялась в рамках так называемой «шаттл-дипломатии», предполагающей регулярные взаимные визиты лидеров двух стран. Стороны обменялись мнениями о международной обстановке, которая становится всё более неопределённой на фоне вторжения России в Украину и политики администрации президента США Дональда Трампа, и подтвердили курс на координированные действия в сферах экономики и безопасности.

Переговоры прошли в формате встречи в узком составе и пленарного заседания. По их итогам лидеры выступили с совместным заявлением для прессы. Также состоялся ужин, организованный премьер-министром Японии.

Открывая пленарное заседание, Такаити подчеркнула, что хотела бы «сделать этот год годом дальнейшего развития японо-корейских отношений и вывода их на более высокий уровень». Она также отметила, что Япония и Южная Корея должны, продвигая двусторонние связи, совместно играть свою роль в обеспечении региональной стабильности.

Ли в ответ заявил, что «если объединить усилия, Япония и Южная Корея смогут вместе двигаться к новому будущему». Имея в виду исторические проблемы между двумя странами, он подчеркнул, что «негативные факторы необходимо грамотно управлять и сводить их влияние к минимуму».

Президент Южной Кореи утром 13 января прибыл в Японию специальным рейсом, приземлившись в международном аэропорту Кансай (префектура Осака), после чего направился в отель в Наре, где и состоялись переговоры. Посещение Нары было осуществлено по желанию Ли; японская сторона рассчитывает, что приём в родном для премьер-министра регионе будет способствовать дальнейшему укреплению личного доверия между лидерами.

