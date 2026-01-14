Япония призывает к стабильным поставкам нефти — министр Акадзава в ходе визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Новости

Токио, 14 января (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй 13 января завершил основные мероприятия своего визита в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Япония зависит от этих двух стран примерно в 80% импорта сырой нефти. В целях укрепления энергетической безопасности Акадзава призвал к обеспечению стабильных поставок нефти и к стабилизации мирового нефтяного рынка, а также подтвердил намерение развивать сотрудничество в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и космической индустрии.

Акадзава сообщил на пресс-конференции во вторник вечером во время поездки в ОАЭ, что Япония и ОАЭ договорились стремиться к заключению всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве. Он также подчеркнул, что рассчитывает на запланированный визит в Японию президента ОАЭ Mohamed bin Zayed Al Nahyan в следующем месяце.

В Саудовской Аравии Акадзава объявил об официальном участии Японии во Всемирной выставке Expo 2030 в Эр-Рияде. Кроме того, он подписал с саудовской стороной меморандум, включающий в общей сложности 13 пунктов, охватывающих государственный и частный секторы.

