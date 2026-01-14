Мировой рост: прогноз на 2026 год повышен до 2,6% — Всемирный банк предупреждает об усилении неравенства

Новости

Вашингтон, 13 января 2026 года (Jiji Press) — Всемирный банк опубликовал обновлённый экономический прогноз, в котором повысил оценку роста мирового реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году до 2,6%, что на 0,2 процентного пункта выше прогноза, представленного в июне прошлого года. Основным фактором пересмотра стала устойчивая динамика экономики США. Прогноз на 2027 год также был повышен на 0,1 процентного пункта — до 2,7%.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл отметил, что мировой экономический рост, как ожидается, «в целом будет оставаться стабильным до 2027 года». Вместе с тем он выразил обеспокоенность расширением глобального неравенства, указав, что восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 в основном было обусловлено развитыми странами. По оценке банка, подушевой ВВП развивающихся стран к концу 2025 года составит около 6 500 долларов США (примерно 1 млн йен), что соответствует лишь 12% среднего уровня развитых экономик.

Прогноз роста экономики Японии на 2026 и 2027 годы сохранён на уровне 0,8% без изменений. Это ниже показателя 2025 года (1,3%), однако Всемирный банк считает, что потребление и инвестиции в стране сохранят устойчивость, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии.

Экономический рост США в 2026 году прогнозируется на уровне 2,2%, что на 0,6 процентного пункта выше предыдущей оценки. Хотя высокие тарифы, введённые администрацией Трампа, со временем будут оказывать давление на потребление и инвестиции, поддержку экономике обеспечит эффект масштабных налоговых послаблений. Дополнительным фактором роста стало прекращение частичного shutdown (приостановки работы) федеральных правительственных учреждений осенью 2025 года. Вместе с тем в 2027 году рост экономики США, как ожидается, замедлится до 1,9%.

Экономика еврозоны, по прогнозу, вырастет в 2026 году лишь на 0,9% из-за негативного воздействия американских тарифов, роста цен на энергоносители и укрепления евро, что ослабляет конкурентоспособность региона. В 2027 году ожидается ускорение роста до 1,2% на фоне восстановления экспорта и инвестиций.

Прогноз роста экономики Китая на 2026 год повышён на 0,4 процентного пункта — до 4,4%, что отражает влияние бюджетных стимулов и сохранение устойчивого экспорта. Однако в 2027 году темпы роста, по оценке Всемирного банка, замедлятся до 4,2% из-за структурных факторов, включая снижение производительности и высокий уровень задолженности.







