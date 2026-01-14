Премьер-министр Такаити намерена уведомить о роспуске нижней палаты парламента — голосование, вероятно, 8 февраля

Новости

Токио, 14 января (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ во второй половине дня 14 января намерена проинформировать руководство правящей Либерально-демократическая партия о своём намерении распустить Палату представителей. Об этом сообщили осведомлённые источники.

Ожидается, что нижняя палата японского парламента — Палата представителей — будет распущена в начале очередной сессии Национальный парламент Японии, созываемой 23 января. По словам нескольких представителей правящей партии, наиболее вероятным графиком всеобщих выборов считается объявление 27 января и голосование 8 февраля.

Утром 14 января Такаити совместно с президентом Южной Кореи Lee Jae-myung посетила храм Хорю-дзи в префектуре Нара (город Икаруга). После возвращения в Токио во второй половине дня премьер-министр, как ожидается, доведёт своё решение о роспуске до сведения руководства Либерально-демократической партии, а также старших представителей Партия японских инноваций.

Ранее в правительстве и правящей коалиции рассматривался альтернативный вариант проведения выборов — с объявлением 3 февраля и голосованием 15 февраля. Однако один из руководителей ЛДП отметил, что «впереди обсуждение проекта бюджета на 2026 финансовый год, поэтому лучше провести выборы как можно раньше». Другой источник также указал, что «чем короче избирательная кампания, тем лучше».

Если роспуск состоится 23 января, а голосование — 8 февраля, период между роспуском и днём выборов составит 16 дней, что станет самым коротким сроком в послевоенной истории Японии.

Между тем 16 января Такаити проведёт переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибудет в Японию с визитом. 17 января исполнится 31 год со дня землетрясения Хансин-Авадзи. В связи с этим в правительстве обсуждается вариант официального объявления о роспуске парламента в начале следующей недели, 19 января.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]