Минздрав Японии впервые опубликовал пятилетние показатели выживаемости онкобольных по всей стране — 92% при раке простаты, 11% при раке поджелудочной железы

Токио, 15 января (Jiji Press) — Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 января впервые обнародовало пятилетние показатели выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями по локализации опухоли на основе данных национального онкологического регистра.

Согласно данным о примерно 990 тыс. человек, у которых по всей стране в 2016 году был впервые диагностирован рак, среди пациентов в возрасте 15 лет и старше самый высокий показатель пятилетней выживаемости зафиксирован при раке простаты — 92,1% (88 961 человек). Самый низкий показатель отмечен при раке поджелудочной железы — 11,8% (39 247 человек).

Среди других основных локализаций у пациентов в возрасте 15 лет и старше пятилетняя выживаемость составила: при раке молочной железы — 88,0% (97 250 человек), при колоректальном раке — 67,8% (159 093 человека), при раке желудка — 64,0% (132 588 человек), при раке лёгких — 37,7% (123 791 человек).

Среди пациентов младше 15 лет показатель пятилетней выживаемости при лимфомах и опухолях лимфоретикулоэндотелиальной системы составил 95,7% (114 человек). При лейкозах, лимфопролиферативных заболеваниях и миелодиспластических синдромах он достиг 82,2% (436 человек), а при опухолях центральной нервной системы, а также других внутричерепных и спинномозговых опухолях — 60,8% (293 человека).

Публикация этих данных стала первой попыткой министерства представить показатели выживаемости онкологических пациентов на основе «Национального онкологического регистра», в котором аккумулируется информация о больных раком по всей стране.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]