Таками Санаэ намерена распустить нижнюю палату парламента — выборы намечены на 8 февраля

Токио, 14 января (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Таками Санаэ заявила о намерении распустить Палату представителей в самом начале очередной сессии парламента, которая будет созвана 23 января. Официальное объявление о роспуске она планирует сделать на пресс-конференции 19 января.

14 января Таками провела встречу в канцелярии премьер-министра с лидером партии «Японская инновация» Ёсимура Хирофуми и генеральным секретарём Либерально-демократической партии Судзуки Сюнъити. По словам источников в правительстве, роспуск нижней палаты состоится 23 января.

Наиболее вероятным считается график всеобщих выборов: официальное объявление кампании — 27 января, голосование — 8 февраля. В этом случае выборы пройдут через 16 дней после роспуска парламента — это будет самый короткий срок с момента окончания Второй мировой войны.

Премьер-министр подчеркнула необходимость «обратиться к народу», отметив, что требуется получить оценку избирателей по поводу соглашения о коалиционном правительстве между ЛДП и партией «Японская инновация».

Так называемый «распуск парламента в день открытия сессии» станет пятым в послевоенной истории Японии, а январский роспуск Палаты представителей произойдёт впервые с 1990 года — спустя 36 лет. На фоне утраты правящей коалицией большинства в Палате советников Таками рассчитывает, пользуясь высоким уровнем поддержки кабинета, одержать победу на выборах и укрепить политическую базу, получив «самый свежий мандат народного доверия» для продвижения своей политики.

После встречи Ёсимура и Судзуки пообщались с журналистами. Ёсимура отметил, что «по сравнению с управлением нестабильным правительством, получение доверия избирателей позволит ускорить реализацию политики». Оба политика подтвердили, что в одномандатных округах ЛДП и партия «Японская инновация» в принципе не будут координировать выдвижение кандидатов. Судзуки заявил, что минимальной целью является сохранение большинства коалиции в парламенте.

В правительстве также рассматривался альтернативный вариант проведения выборов — с объявлением кампании 3 февраля и голосованием 15 февраля. Однако в случае роспуска парламента принятие бюджета на 2026 финансовый год в рамках текущего финансового года станет затруднительным, поэтому власти стремятся выбрать максимально ранние сроки, чтобы минимизировать задержки.

Таками 16 января проведёт переговоры с премьер-министром Италии Джорджа Мелони, прибывающей с визитом в Японию. 17 января страна отметит 31-ю годовщину Великого землетрясения Хансин-Авадзи. С учётом этих обстоятельств был выбран график официального заявления о роспуске парламента.

В настоящее время правящая коалиция располагает лишь минимальным большинством в Палате представителей — 233 мандата из 465. На предстоящих выборах премьер-министр намерена сделать акцент на лозунгах «сильная экономика» и «ответственная активная бюджетная политика». По состоянию на 14 января о намерении участвовать в выборах заявили более 700 кандидатов, и после решения о роспуске парламента партии ускоряют процесс выдвижения.



















