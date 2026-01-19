Аниме-терапия: в Японии стартовал первый в стране эксперимент — метод итальянского психиатра для поддержки молодых людей

Новости

Йокогама, 16 января (Jiji Press) — Исследовательская группа Йокогамского городского университета начала эксперимент по так называемой «аниме-терапии» — методу психологической поддержки, при котором аниме-персонажи помогают молодым людям, испытывающим трудности в социальной адаптации. По словам команды, использование анимации в терапевтическом формате предпринимается в Японии впервые.

Аниме-терапию разработал итальянский психиатр Франческо Панто — врач, имеющий японскую медицинскую лицензию и увлекающийся аниме. Подход предполагает поддержку людей через художественные произведения, включая японскую анимацию и другие формы вымышленных историй.

Как отмечают исследователи, персонажи японского аниме нередко прописаны с детальной биографией, прошлым и внутренними конфликтами. Благодаря этому с ними легче соотнести собственные переживания, что делает таких героев удобным «материалом» для консультирования.

В рамках эксперимента проводится «персонаж-консультирование»: в нём участвуют около 20 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, которые сами отмечают у себя лёгкие психологические расстройства. Проект рассчитан на период с октября прошлого года по июнь текущего года. Участники выбирают одного персонажа из шести (по три мужских и женских), придуманных Панто. Консультации проходят онлайн: психолог с помощью устройства для изменения голоса «исполняет» выбранного персонажа и ведёт беседу с участником. Для каждого героя заранее заданы характер, жизненный опыт и пережитые внутренние конфликты; диалог строится на последовательных сессиях.

Ранее команда занималась исследованиями на тему «трудности жизни» у молодёжи — у старших подростков и людей в возрасте около 20 лет. В ходе нынешнего эксперимента учёные планируют оценить показатели, отражающие уровень депрессивности, а также удовлетворённость участников, чтобы проверить безопасность формата и понять, можно ли применять его и для людей с более тяжёлыми психическими расстройствами.

Руководитель проекта Иссии Мио, доцент Йокогамского городского университета, указала, что 75% психических заболеваний проявляются до 24 лет. «Даже если молодые люди ощущают эмоциональные проблемы, к врачу приходит крайне мало людей. Мы хотим, чтобы аниме-терапия стала новым вариантом помощи», — сказала она.











[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]