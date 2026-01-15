G7 осудили усиление разгона протестов в Иране — заявили о готовности к дополнительным санкциям

Новости

Париж, 14 января (Jiji Press) — Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) в совместном заявлении от 14 января осудили усиление репрессий со стороны иранских властей против участников антиправительственных протестов. Они предупредили, что, если подавление продолжится, готовы ввести дополнительные санкции.

Заявление подписали министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. В документе говорится: «Мы решительно выступаем против усиления жестоких репрессий со стороны иранских властей в отношении иранского народа».

Главы внешнеполитических ведомств G7 подчеркнули, что «сохраняют готовность ввести дополнительные ограничительные меры, если Иран продолжит подавлять протесты и инакомыслие в нарушение своих международных обязательств в области прав человека». Тем самым они дали понять, что возможные новые меры могут быть добавлены к санкциям ООН против Тегерана, восстановленным в прошлом году в связи с иранской ядерной проблемой.

В заявлении также отмечается, что страны G7 «глубоко встревожены большим числом сообщений о погибших и раненых». Министры осудили «преднамеренное применение насилия» и убийства участников протестов.

В заключение они призвали иранские власти «проявлять полную сдержанность, воздерживаться от насилия и соблюдать права человека и основные свободы граждан Ирана».







