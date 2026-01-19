Автопрофсоюзы Японии намерены требовать повышения базовой заработной платы не менее 12 000 йен — высокий уровень требований в весенней кампании 2026 года

Новости

Осака, 15 января (Jiji Press) — Всеяпонская конфедерация профсоюзов работников автомобильной промышленности (Confederation of Japan Automobile Workers’ Unions“, JAW) на заседании Центрального комитета в Осаке приняла решение выдвинуть на весенних переговорах по заработной плате 2026 года требование о повышении базовой заработной платы (base-up) не менее чем на 12 000 йен в месяц.

Несмотря на неблагоприятные факторы, включая воздействие высоких тарифных мер администрации США, профсоюзы намерены добиваться сохранения высокого уровня повышения заработной платы. Целью является сокращение разрыва в оплате труда между крупными и малыми компаниями отрасли, а также между различными возрастными группами работников.

В утверждённой программе требований также предусмотрено повышение минимальной заработной платы внутри компаний до не менее 214 000 йен в месяц, а также увеличение количества ежегодных выходных дней в автомобильной отрасли — где число рабочих дней выше, чем в других секторах, — на пять дней к 2027 финансовому году.

Ожидается, что ведущие профсоюзы, включая организации на предприятиях Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., представят свои требования руководству компаний к 18 февраля и будут вести переговоры до середины марта в рамках политики весенней кампании 2026 года.

В ходе переговоров 2025 года работники автомобильной отрасли добились наиболее значительного повышения базовой заработной платы с 1976 года, что соответствовало целевому ориентиру JAW — увеличению примерно на 12 000 йен.

