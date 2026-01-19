Более 100 сотрудников похитили свыше 3,1 млрд йен — около 500 клиентов пострадали; глава Prudential Life уходит в отставку

Новости

Токио, 16 января (Jiji Press) — Крупная иностранная страховая компания Prudential Life Insurance Co. 16 января сообщила, что более 100 действующих и бывших сотрудников компании были причастны к мошенническим и иным ненадлежащим действиям, в результате которых у клиентов было похищено в общей сложности около 3,1 млрд йен. Число пострадавших клиентов составляет порядка 500 человек.

В связи с этим президент и генеральный директор компании Мабара Кан (60) подаст в отставку с 1 февраля. Его преемником станет президент и CEO компании Prudential Gibraltar Financial Life Insurance Co. Токумару Хиромицу (55).

По данным компании, выявленные нарушения включают хищение денежных средств у клиентов, заключение фиктивных инвестиционных сделок, предложение финансовых продуктов, не разрешённых к обращению в Японии, завышение сумм платежей, а также присвоение заёмных средств.

Компания заявила, что выплатит компенсации клиентам, в отношении которых подтверждён ущерб, а также примет меры дисциплинарного характера в отношении сотрудников и направит соответствующие уведомления в полицию. 16 января пресс-конференция проводиться не стала; компания ограничилась письменным заявлением, в котором отметила: «Мы глубоко приносим извинения за причинённые серьёзные неудобства и беспокойство».

В последние годы Prudential Life уже сталкивалась с рядом скандалов. В 2024 году бывший сотрудник компании был арестован по подозрению в мошенничестве с денежными средствами клиентов, а в прошлом году другой бывший сотрудник был задержан по делу об утечке персональных данных. В связи с этим компания получила от Агентства финансовых услуг Японии требование о предоставлении отчёта на основании Закона о страховой деятельности.

В качестве мер по предотвращению повторения подобных инцидентов компания создаёт систему, позволяющую отслеживать, когда, где и с какими клиентами сотрудники ведут коммерческую деятельность, а также усиливает программы обучения и внутреннего контроля.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]