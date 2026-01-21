Кредитные карты для ежемесячных накоплений в иностранной валюте — сервис впервые в Японии запустила SMFG

Новости

Токио, 19 января (Jiji Press) — Финансовая группа Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) сообщила 19 января о запуске первого в Японии сервиса для частных клиентов, позволяющего ежемесячно вносить фиксированную сумму в иностранной валюте с оплатой кредитной картой.

Накопления доступны в шести валютах: доллар США, евро, швейцарский франк, австралийский доллар, британский фунт стерлингов и новозеландский доллар. Ежемесячная сумма взноса составляет от 500 до 100 000 йен. При внесении средств комиссия за обмен валюты не взимается.

Сервис доступен пользователям онлайн-банкинга Sumitomo Mitsui Banking Corp., а также через персональные финансовые сервисы Olive. Держатели карт Olive могут получать больше бонусных баллов, чем другие владельцы карт.

SMFG намерена в течение пяти лет довести годовой объём таких накоплений примерно до 100 млрд йен.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]