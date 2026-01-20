Японию в 2025 году посетили рекордные 42,7 млн иностранных туристов — расходы достигли 9,5 трлн йен, в декабре резко сократился поток из Китая

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press) — министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Канэко Ясуси заявил 20 января на пресс-конференции после заседания кабинета министров, что число иностранных туристов, посетивших страну в 2025 году, составило около 42,7 млн человек. Это значительно превысило предыдущий рекорд 2024 года (36 870 148 человек) и стало первым случаем превышения отметки в 40 млн.

Годовые расходы иностранных туристов также обновили исторический максимум, достигнув примерно 9,5 трлн йен.

Число въездных туристов обновляет рекорд второй год подряд, чему способствовало ослабление йены. Уже в 2024 году поток туристов превысил доковидный уровень, и в 2025 году эта тенденция сохранилась.

В течение года наблюдалось временное сокращение числа туристов из Гонконга из-за распространения в социальных сетях слухов о возможном крупном землетрясении в Японии. Однако общее число посетителей поддерживалось активными мерами по привлечению туристов из широкого круга стран и регионов, включая США, Европу, Австралию и Ближний Восток.

В то же время, под влиянием призывов правительства Китая воздержаться от поездок в Японию, число туристов из КНР в декабре 2025 года составило около 330 тыс. человек, что примерно на 45% меньше, чем годом ранее. Фоном для этого стало ужесточение позиции Китая после заявлений премьер-министра Такаити Санаэ в парламенте по поводу возможного кризиса вокруг Тайваня.

На этом фоне у крупных универмагов зафиксирован спад объёма беспошлинных продаж. С приближением февральских праздников по случаю китайского Нового года (Праздника весны) сохраняются опасения, что снижение туристического потока из Китая может негативно сказаться на общем числе посетителей и объёме потребления.







