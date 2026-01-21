Материалы дела против бывшего сотрудника российского торгпредства и экс-сотрудника японской компании направлены в прокуратуру

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press) —

Управление общественной безопасности Главного управления полиции Токио 20 января направило в прокуратуру материалы дела в отношении двух мужчин в возрасте около 30 лет — бывшего сотрудника Торгового представительства России в Японии и бывшего работника компании, связанной с производством станков. Они подозреваются в нарушении Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции, а именно в разглашении коммерческих секретов.

По данным следствия, бывший сотрудник российского торгпредства, как предполагается, являлся членом подразделения «Линия X» в составе Службы внешней разведки России (СВР), отвечающего за сбор научно-технической информации. Сообщается, что он покинул Японию в марте прошлого года.

СВР является разведывательной службой, созданной после разделения советского Комитета государственной безопасности (КГБ). На фоне продолжающегося конфликта в Украине данный случай продемонстрировал одну из сторон активной деятельности по получению передовых технологий за рубежом.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года и феврале прошлого года работник японской компании дважды устно передал сотруднику российского торгпредства сведения, подпадающие под определение коммерческой тайны, включая идеи по разработке продукции. Следствие считает, что это было сделано с целью получения незаконной выгоды.

Привлечение к ответственности за устную передачу коммерческих секретов является редким случаем. Однако полиция пришла к выводу, что среди технологий, которыми владела компания, имелись разработки, потенциально пригодные для военного применения, и сочла важным пресечь утечку информации до её дальнейшего распространения.

9 января полиция через Министерство иностранных дел Японии обратилась в Посольство России в Японии с просьбой обеспечить явку бывшего сотрудника торгпредства для дачи показаний, однако ответа получено не было.

По словам источников, близких к расследованию, сотрудник российского торгпредства, вскоре после прибытия в Японию в апреле 2023 года, находясь тогда на службе, выдавая себя за гражданина Украины, подошёл к работнику компании, находившемуся в то время на своём посту, под предлогом просьбы указать дорогу. Затем он предложил «встретиться ещё раз в знак благодарности» и в дальнейшем регулярно встречался с ним в семейных ресторанах и других заведениях.

Работник компании занимал должность, связанную с управлением сбытовым подразделением. На начальном этапе он передавал каталоги продукции, инструкции, а также материалы деловых переговоров и внутренних учебных программ. Всего, как полагают следователи, состоялось около 10 встреч, в ходе которых в качестве вознаграждения он получал угощения, а также наличные денежные средства на общую сумму порядка 700 тыс. йен.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]