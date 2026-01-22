Sony выделит телевизионный бизнес и передаст его в совместное предприятие с китайской TCL

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press) — Компания Sony (в составе Sony Group) 20 января объявила, что выделит телевизионный бизнес и передаст его в совместное предприятие, создаваемое вместе с крупным китайским производителем электроники TCL. В тот же день стороны подписали базовое соглашение.

Sony намерена усилить телевизионное направление, объединив собственную силу бренда с ценовой конкурентоспособностью TCL. После передачи бизнеса бренды «Bravia» и «Sony» будут сохранены.

Совместное предприятие будет создано с долями участия Sony — 49%, TCL — 51%. Ему будет передан «домашний развлекательный бизнес» Sony, включающий телевизоры и аудиоустройства. Новая структура будет отвечать за полный цикл — разработку и проектирование, производство, продажи и послепродажное обслуживание. Наушники и вкладыши в сделку не входят.

Начало деятельности совместного предприятия предполагается в апреле 2027 года, при условии получения необходимых разрешений от соответствующих органов.

TCL развивает широкий спектр направлений — от дисплейных панелей и телевизоров до мобильных устройств и бытовой техники. Sony Group, со своей стороны, позиционирует игры, кино и музыку как ключевые драйверы роста и концентрирует на них управленческие ресурсы; в прошлом году группа также выделила финансовую «дочку» Sony Financial Group.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]