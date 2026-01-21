США пригласили Японию к участию в «Совете мира» — на фоне усилий по палестинскому урегулированию

Новости

Токио, 21 января (Jiji Press) — Стало известно, что президент США Дональд Трамп направил приглашение премьер-министру Японии Такаити Санаэ с предложением присоединиться к «Совету мира», который должен осуществлять надзор за временным управлением сектором Газа. Об этом 20 января сообщили источники в японском правительстве. Власти Японии намерены рассмотреть вопрос о целесообразности участия.

В секторе Газа продвигается мирный план, реализуемый под руководством США. Трамп возглавляет Совет мира, а Вашингтон призывает к участию в нём широкий круг стран, включая Китай и Россию.

Один из представителей японского правительства отметил: «Мы поддерживаем мирный план, однако вопрос о том, участвовать ли в нём, будем рассматривать взвешенно и без спешки».







