США пригласили Японию к участию в «Совете мира» — на фоне усилий по палестинскому урегулированию

Политика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 21 января (Jiji Press) — Стало известно, что президент США Дональд Трамп направил приглашение премьер-министру Японии Такаити Санаэ с предложением присоединиться к «Совету мира», который должен осуществлять надзор за временным управлением сектором Газа. Об этом 20 января сообщили источники в японском правительстве. Власти Японии намерены рассмотреть вопрос о целесообразности участия.

В секторе Газа продвигается мирный план, реализуемый под руководством США. Трамп возглавляет Совет мира, а Вашингтон призывает к участию в нём широкий круг стран, включая Китай и Россию.

Один из представителей японского правительства отметил: «Мы поддерживаем мирный план, однако вопрос о том, участвовать ли в нём, будем рассматривать взвешенно и без спешки».

首相官邸に入る高市早苗首相＝２０日午前、東京・永田町

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Такаити Санаэ Jiji Press Трамп Газа Совет мира