США пригласили Японию к участию в «Совете мира» — на фоне усилий по палестинскому урегулированию
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 21 января (Jiji Press) — Стало известно, что президент США Дональд Трамп направил приглашение премьер-министру Японии Такаити Санаэ с предложением присоединиться к «Совету мира», который должен осуществлять надзор за временным управлением сектором Газа. Об этом 20 января сообщили источники в японском правительстве. Власти Японии намерены рассмотреть вопрос о целесообразности участия.
В секторе Газа продвигается мирный план, реализуемый под руководством США. Трамп возглавляет Совет мира, а Вашингтон призывает к участию в нём широкий круг стран, включая Китай и Россию.
Один из представителей японского правительства отметил: «Мы поддерживаем мирный план, однако вопрос о том, участвовать ли в нём, будем рассматривать взвешенно и без спешки».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]