Тайку арестовали в Японии по подозрению в контрабанде этомидата — «зомби-сигарет»: первое выявление в аэропорту Кансай

Осака, 21 января (Jiji Press) — Полиция префектуры Осака (подразделение при аэропорту Кансай) совместно с таможней задержала гражданку Таиланда, не имеющую постоянного места жительства и работы, Канвара Туэла (31 год) по подозрению в нарушении Закона о лекарственных средствах и медицинских изделиях (совместный ввоз в коммерческих целях). Её подозревают в контрабанде этомидата — контролируемого вещества, известного как «зомби-табак». Полиция не раскрывает, признаёт ли она вину.

По данным таможни Осаки, это первый случай выявления правонарушений, связанных с этомидатом, в аэропорту Кансай.

Согласно материалам следствия, 5 ноября 2025 года подозреваемая спрятала в чемодане 1002 картриджа с этомидатом (общий вес около 500 граммов) и ввезла их авиарейсом из Таиланда в Японию. Картриджи были скрыты в семи упаковках снеков. Сообщается, что она была задержана в том же месяце и впоследствии предъявлено обвинение.

Также установлено, что женщина путешествовала вместе с гражданином Малайзии, который был задержан и обвинён по подозрению в контрабанде стимуляторов в Японию.







