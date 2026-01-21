Ямагами приговорён к пожизненному заключению＝как и требовало обвинение, ключевой спор — мера наказания; стрельба в экс-премьера Абэ, окружной суд Нары

Новости

Нара, 21 января (Jiji Press) — Окружной суд Нары 21 января в рамках суда присяжных вынес приговор Ямагами Тэцуя (45 лет), обвиняемому в убийстве и других преступлениях за убийство бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, совершённое в 2022 году в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата в ходе избирательной кампании на выборах в Палату советников. Председательствующий судья Танака Синъити назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы, полностью удовлетворив требование прокуратуры.

Подсудимый признал вину в убийстве, и главным предметом разбирательства стала строгость наказания. Сторона защиты утверждала, что неблагополучное детство подсудимого, связанное с деятельностью Семейной федерации за мир и объединение во всём мире (ранее — Церковь объединения), следует расценивать как «религиозное насилие», и настаивала на том, что срок наказания не должен превышать 20 лет лишения свободы. Защита также заявляла, что изготовленное подсудимым самодельное оружие не подпадает под категорию «пистолетов и аналогичного оружия» в соответствии с японским законом о контроле за огнестрельным оружием и мечами.

В обвинительной речи, прозвучавшей в декабре прошлого года, прокуратура назвала преступление «чрезвычайно тяжким деянием, не имеющим прецедентов в послевоенной истории Японии». Обвинение указало, что влияние жизненных обстоятельств подсудимого на формирование его преступного намерения было ограниченным, и подчеркнуло, что «обращение к насилию с целью нанести ущерб конкретной организации абсолютно недопустимо в правовом государстве и не может служить основанием для смягчения уголовной ответственности».

В свою очередь, защита в заключительном слове настаивала, что после просмотра видеопослания, направленного Абэ в адрес связанной с религиозной организацией структуры, подсудимый испытал «сильнейшее чувство кризиса и отчаяния». Адвокаты утверждали, что содеянное стало «преступлением, совершённым в крайнем отчаянии человеком, лишившимся собственного будущего».

В ходе судебных заседаний, продолжавшихся около трёх месяцев с октября прошлого года, в качестве свидетелей защиты выступили мать и младшая сестра подсудимого. Допрос подсудимого проводился пять раз. Он заявил, что считал «нанесение удара религиозной организации» смыслом своей жизни, и одновременно признал, что решение нацелиться на Абэ было «ошибкой».

По данным суда, перед оглашением приговора 685 человек собрались у здания суда, чтобы подать заявки на 31 место в зале заседаний.

