Император и императрица Японии могут посетить Бельгию и Нидерланды в июне с дружественным визитом

Токио, 21 января (Jiji Press) — Император Нарухито и Императрица Масако, как ожидается, в июне совершат официальные визиты доброй воли в Бельгия и Нидерланды. Об этом 21 января сообщили источники в правительстве Японии, отметив, что подготовка к поездке ведётся на основе приглашений обеих стран.

Императорский дом Японии на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с королевскими семьями Бельгии и Нидерландов. В этом году Япония и Бельгия отмечают 160-летие установления дипломатических отношений.

По словам источников, в обеих странах рассматривается проведение церемоний приветствия, официальных приёмов и банкетов. Продолжительность визита, как ожидается, составит от 10 дней до двух недель.

Предстоящая поездка станет четвёртым зарубежным визитом императорской четы с целью международной дружбы после восшествия императора на престол в мае 2019 года. Ранее подобные визиты состоялись в Индонезию в 2023 году, Великобританию в 2024 году и Монголию в 2025 году.

Кроме того, это будет первая поездка, в ходе которой император и императрица посетят сразу несколько стран, со времени визита тогдашнего наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако в Новую Зеландию и Австралию в 2002 году.

Император Нарухито впервые посетил Бельгию в 1976 году в возрасте 16 лет. Впоследствии он неоднократно бывал в этой стране, а в 1999 году вместе с императрицей Масако принял участие в свадебной церемонии короля Филипп, который в то время был наследным принцем.

В Нидерланды императорская семья приезжала в 2006 году для отдыха, взяв с собой старшую дочь, принцессу Айко. В 2013 году император и императрица также присутствовали на церемонии восшествия на престол короля Виллем-Александр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]