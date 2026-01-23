На АЭС «Касивадзаки-Карива» приостановили извлечение управляющих стержней из-за срабатывания сигнализации

Новости

Токио, 22 января (Jiji Press) — Токийская электроэнергетическая компания холдингов (TEPCO) объявила, что приостановила работы по извлечению управляющих стержней на энергоблоке № 6 АЭС «Касивадзаки-Карива» (префектура Ниигата) после срабатывания аварийной сигнализации в ходе операции. По данным компании, утечки радиации за пределы станции не произошло. В настоящее время проводится расследование причин инцидента и его возможных последствий.

Согласно информации TEPCO, неисправность была зафиксирована в 00:28 22 января. Компания предполагает, что проблема связана с устройством управления управляющими стержнями. Электронные компоненты были заменены, однако устранить неисправность не удалось.

Энергоблок № 6 был перезапущен 21 января — впервые за 13 лет и 10 месяцев. Изначально перезапуск планировался на 20 января, однако в последний момент был отложен после того, как во время испытаний по извлечению управляющих стержней сигнализация не сработала.







